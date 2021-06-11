Минсельхоз США увеличил прогноз урожая и экспорта пшеницы из Украины в 2021/22 МГ на 0,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в мае – до 20,5 млн тонн.

Ведомство в отчете также повысило прогноз урожая пшеницы в Украине в новом маркетинговом году на 0,5 млн тонн – до 29 млн тонн в связи с продолжительным периодом благоприятных погодных условий.

USDA в июне сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2021/2022 МГ на уровне 30,5 млн тонн, урожая - на 37,5 млн тонн.

Как сообщалось, Украина с начала 2020/2021МГ и по состоянию на 9 июня 2021 года экспортировала 42,61 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 22,4% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. На указанную дату экспортированы 16,04 млн тонн пшеницы и 21,77 млн тонн кукурузы.