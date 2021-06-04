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Кувейт разрешил поставки мелкого рогатого скота из Украины
10:40 04.06.2021 |
Украина и Кувейт согласовали новый ветеринарный сертификат на экспорт мелкого рогатого скота.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, украинские производители, которые занимаются разведением и выращиванием мелкого рогатого скота, способны конкурировать на мировом рынке.
"Открытие рынка Кувейта для экспорта МРС создает для них дополнительные возможности. Ми, со своей стороны, с коллегами из МИД будем продолжать работу над открытием новых экспортных рынков", - отметила она.
Отмечается, что это уже второй утвержденный ветеринарный сертификат между странами за последний месяц. Ранее возможность экспортировать собственную продукцию в Кувейт получили украинские производители молока и молочных продуктов.
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