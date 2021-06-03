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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах

11:25 03.06.2021 |

Новости АПК, Право

 

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 18 мая 2021 года о принятии в целом законопроекта №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламент на заседании в четверг отклонил 7 проектов постановлений об отмене голосования за закон об утверждении порядка продажи земельных участков на электронных аукционах, зарегистрированных членами фракции "Батькивщина".

Как сообщалось, Верховная Рада 18 мая приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и Закон Украины "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект обеспечивает публичность и прозрачность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов, проводимых в Интернете в формате аукциона в режиме реального времени.

Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.

Размер вознаграждения оператору электронной площадки, порядок его уплаты и возврата, а также другие детали организации земельных торгов в дальнейшем будут определены Кабинетом министров Украины в установленном порядке.

Законопроект помимо прочего исключает участие "исполнителя" из числа субъектов земельных торгов - участие в организации и проведении земельных торгов будут принимать организатор и операторы электронных площадок. В связи с этим участники будут платить свои взносы не на расчетные счета исполнителя, а на счета проводящих торги операторов площадок.

По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключаться договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.

Нововведением документа является изменение регистрационного и гарантийного взносов, размер которых в будущем будет определяться с учетом требований Кабинета министров Украины, но не сможет составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка (стартового размера годовой аренды участка).

Законопроект изменяет условия невозврата гарантийных взносов: взнос не будет возвращаться участникам, если ни один из них не сделал шага аукциона в ходе торгов, а победитель не сможет вернуть гарантийный взнос, если не подпишет в установленный срок протокол и договор по результатам торгов, либо не оплатит приобретенный лот.

Документ предусматривает распределение подходов к установлению стартовой цены земельных участков в зависимости от их целевого назначения. Стартовая цена земель сельскохозяйственного назначения в государственной и коммунальной собственности считается равной ее нормативной денежной оценке, а других земель государственной и коммунальной собственности не может быть ниже экспертной денежной оценки участка.

Законопроект предусматривает введение принципа, по которому один лот аукциона может состоять только из одного земельного участка или прав на нее.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта №2195 позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствует и ускорит механизмы и процедуры ее продажи и передачи, повысит экономическую эффективность проведения аукционов и увеличит поступления в государственный и местные бюджеты.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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