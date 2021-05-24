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UBTA просит Раду не поддерживать противоречивые законопроекты по экологии
09:55 24.05.2021 |
Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) просит Верховную Раду не поддерживать противоречивые законопроекты относительно экологического контроля.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ассоциации.
«Украинский бизнес повторяет свою консолидированную позицию по проектам законов «О государственном экологическом контроле» № 3091 и «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, которое возникает в результате промышленной деятельности» № 4167 и требует не принимать их, так как они могут привести к неподъемной нагрузке на отечественных производителей и полной остановке их деятельности», - говорится в сообщении.
Проект № 4167 обязывает украинский бизнес перейти на новые жесткие нормативы выбросов и изменить технологии за четыре года - очень короткий период времени при отсутствии инвестиций во время экономического кризиса, в то время, когда европейские государства делали это постепенно в течение двух десятилетий. Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), которые проект предусматривает полностью согласовать с нормами ЕС, может привести к полной или частичной остановке работы некоторых предприятий за нарушения слишком строгих экологических ограничений.
Отмечается, что законопроект № 4167 в текущей редакции признан Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) угрозой для экономической безопасности Украины, он определен как несущий значительные негативные социальные и экономические последствия и не может быть поддержан ВРУ.
В свою очередь, говорится в сообщении, проект Закона № 3091 создает чрезвычайно высокое давление на предпринимателей через ряд юридических аспектов. В частности, в проекте заложена возможность безосновательного проведения внеплановых проверок, в любое время и без предупреждения - для этого достаточно обращения активной группы лиц или органа исполнительной власти.
В целом, модель правового регулирования осуществления контрольных мероприятий, предложенная в проекте Закона № 3091, нарушает общий принцип пропорциональности, направленный на обеспечение в правовом регулировании разумного баланса частных и публичных интересов, согласно которому цели ограничений прав должны быть существенными, а средства их достижения обоснованными и минимально обременительными для лиц, чьи права ограничиваются.
Обращается внимание, что Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) и другие бизнес-сообщества, а также отдельные предприятия, направляли письма председателю комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины Олегу Бондаренко с просьбой принять проекты на доработку, но учитывая решение заседания комитета 12 мая рекомендовать для принятия их за основу в текущей редакции, предложений по решению критических недостатков учтено не было
При данных обстоятельствах, UBTA обратилась к Председателю Верховной Рады Украины, парламентским комитетам и председателям депутатских фракций не поддерживать проекты Законов «О государственном экологическом контроле» № 3091 и «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, которое возникает в результате промышленной деятельности» № 4167 в текущих редакциях. Представители бизнеса надеются на то, что их позиция будет услышана и учтена при принятии этих законов, отметили в UBTA.
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