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В Раде хотят вернуть 20% НДС для аграриев
16:56 21.05.2021 |
В Раде зарегистрировали 2 законопроекта о возврате ставки НДС для видов сельскохозяйственной продукции к прошлой стандартной ставке в 20%.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
В частности, законопроектом 5425 от 26.04.2021 авторства двух нардепов от "Слуги народа" предлагают возобновить 20% ставку НДС по операциям по поставке сельскохозяйственной продукции согласно УКТ ВЭД 0102 (крупный рогатый скот, живой) 0103 (свиньи, живые), 0104 10 (овцы живые), 0401 (в части молока цельного).
В то же время альтернативный законопроект 5425-1 от 11.05.2021 (также авторства "слуг") предлагает вернуть ставку 20% НДС вообще всему перечню видов сельскохозяйственной продукции, которому было установленную пониженную ставку налогообложения в 14%.
"Причинами такой инициативы авторы обоих законопроектов отмечают неравные условия налогообложения для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, и как следствие - риск повышения цен на продукцию, полученную в результате переработки сельскохозяйственного сырья, по операциям по поставке которых будет применяться пониженная ставка НДС", - говорится в сообщении.
При этом, часть авторов уже принятого закона о налогообложении 14% НДС для некоторых видов сельхозпродукции зарегистрировала еще один альтернативный законопроект 5425-2 от 13.05.2021, которым предлагают не только не менять уже установленную ставку 14% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, но и расширить такую, пониженную ставку еще на часть продукции.
В частности, для пищевых продуктов, имеющих важную социальную значимость, по перечню таких продуктов, которое устанавливается правительством.
Эти нардепы считают, что это поможет стабилизировать цены на пищевые продукты, имеющие существенную социальную значимость, и устранить риски дальнейшего их повышения.
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