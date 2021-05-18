Рада предусмотрела куплю-продажу госземель исключительно через электронные аукционы

Ранее Верховная Рада разрешила местному самоуправлению выбирать целевое назначение земучастков, а сегодня предусмотрела осуществление процедуры купли-продажи земельных участков государственной или коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы.

За принятие в целом законопроекта №2195 проголосовали 272 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, в Земельный кодекс вносятся изменения, согласно которым продажа земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиций, эмфитевзис) осуществляется на конкурсной основе только через электронный аукцион.

При этом единая электронная торговая система должна находиться в государственной собственности, функционировать и администрироваться в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Предусматривается, что размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земучастка или 30% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.

Регистрационный и гарантийный взносы уплачиваются лицом, желающим принять участие в аукционе, на отдельные счета оператора электронной площадки.

Отмечается, что один лот состоит исключительно из одного земельного участка или прав на него в размере до 20 га.

Также не допускается отчуждение арендованных земельных участков государственной или коммунальной собственности без согласия арендатора.