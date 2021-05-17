В Украине вводят европейскую практику маркировки мяса, оливкового масла и меда

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило Порядок и специальные требования к маркировке пищевых продуктов, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.

Соответствующий приказ Минэкономики от 01.04.2021 года № 679 зарегистрирован в Минюсте 06.05.2021 и он вступает в силу со дня его официального опубликования и вводится в действие через 3 года со дня вступления его в силу.

«Приказ разработан на основе требований актов ЕС и является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создания общего рынка пищевых продуктов с Европейским Союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подлога и фальсификации пищевых продуктов», - отметил заместитель министра Сергей Глущенко.

Порядок устанавливает правила внесения «страны происхождения» или «места происхождения» в маркировке: мяса крупного рогатого скота, свежего, охлажденного или мороженого; свинины свежей, охлажденной и мороженой; баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой; съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых; мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы; меда; необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

"Порядок будет применяться к маркировке вышеупомянутых пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных (пересылаемых) на таможенную территорию Украины, на всех этапах их реализации", - отметили в профильном министерстве.

Однако, подчеркнули в Минэкономики, действие Порядка не распространяется на указанные выше продукты питания, которые предназначены (произведены) для личного потребления. Также, пищевые продукты, для которых в соответствии с этим приказом обязательным является указание страны происхождения или места происхождения, что соответствует требованиям законодательства о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах, которое действовало до вступления в силу настоящего приказа, но не отвечает требованиям этого приказа, могут находиться в обращении до наступления конечной даты потребления или срока годности.