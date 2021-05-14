Финансовые новости
- |
- 14.05.21
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минагро и ЕБРР запускают пилотный проект по мелиорации
08:42 14.05.2021 |
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запускают пилотный проект по мелиорации.
Об этом шла речь во время встречи министра агрополитики Романа Лещенко с директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.
«Минагрополитики уже готовится к созданию государственного агентства мелиорации, способного развивать это направление. Сейчас финализируем техническую документацию пилотного проекта с ЕБРР в Одесской области. Первоначально реализуем национальный проект орошения на Юге, а далее - масштабируем на всю страну», - сообщил Лещенко.
Маттео Патроне отметил, что видение внедрения Стратегии проекта орошения на Юге Украины полностью совпадает с позицией международных партнеров.
В Украине насчитывается 5,48 млн га мелиорированных, в том числе 2,17 млн га орошаемых и 2,17 млн га осушаемых земель с соответствующей мелиоративной инфраструктурой. В 2019 году фактически поливалось около 550 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Сейчас украинские системы орошения устаревшие и изношенные и нуждаются в восстановлении.
Как сообщалось, основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В планах на ближайшие 3 года - реализовать Национальный проект на юге с последующим масштабированием на всю страну.
У государства есть резервные фонды для финансовой поддержки проекта, также посредством привлечения международных финансовых институтов, как ЕБРР, Всемирный банк, IFC.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Беспилотный разведчик: Что за БПАК «Лелека-100» приняли на вооружение в ВСУ
|Сокращение ради НАТО: как Киеву советуют реформировать Службу безопасности Украины
|Дело Медведчука: Не посадили, потому что не захотели, или не посадили, потому что не смогли
|Спрос и предложение на межбанке 13 мая находились приблизительно на одинаковом уровне
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I кв.-2021 сократилось в 2,4 раза - Госстат
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2021 возрос на 1,4%
|ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат
|Денежная масса в Украине в апреле возросла на 2%
|АМКУ разрешил польской PGNiG купить компанию для добычи газа на Львовщине
|Кабмин принял госрегулирование цен на топливо
Это интересно
|Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC
|В автомобилях Xiaomi будут использоваться бренды Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors и Mi Auto
|NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
|Tesla обвинили в махинациях с динамическими характеристиками
|Причиной следующего финансового кризиса может стать кибератака
|США признали свою ошибку и готовы исключить Xiaomi из чёрного списка
|Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей