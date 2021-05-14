Минагро и ЕБРР запускают пилотный проект по мелиорации

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запускают пилотный проект по мелиорации.

Об этом шла речь во время встречи министра агрополитики Романа Лещенко с директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

«Минагрополитики уже готовится к созданию государственного агентства мелиорации, способного развивать это направление. Сейчас финализируем техническую документацию пилотного проекта с ЕБРР в Одесской области. Первоначально реализуем национальный проект орошения на Юге, а далее - масштабируем на всю страну», - сообщил Лещенко.

Маттео Патроне отметил, что видение внедрения Стратегии проекта орошения на Юге Украины полностью совпадает с позицией международных партнеров.

В Украине насчитывается 5,48 млн га мелиорированных, в том числе 2,17 млн га орошаемых и 2,17 млн га осушаемых земель с соответствующей мелиоративной инфраструктурой. В 2019 году фактически поливалось около 550 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Сейчас украинские системы орошения устаревшие и изношенные и нуждаются в восстановлении.

Как сообщалось, основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В планах на ближайшие 3 года - реализовать Национальный проект на юге с последующим масштабированием на всю страну.

У государства есть резервные фонды для финансовой поддержки проекта, также посредством привлечения международных финансовых институтов, как ЕБРР, Всемирный банк, IFC.