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Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн
11:54 13.05.2021 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в мае увеличило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) на 18,9% по сравнению с 2020/2021МГ - до 6,4 млн тонн, при росте его производства на 17,7% - до 6,99 млн тонн.
Согласно ежемесячному отчету ведомства, в 2021/2022МГ ожидается рост производства подсолнечника в Украине на 18,4% по сравнению с 2020/2021МГ – до 16,7 млн тонн, рост экспорта подсолнечного шрота на 16,4% - до 5,3 млн тонн.
USDA уточнило, что рост экспорта подсолнечного масла и шрота по сравнению с низким уровнем минувшего маркетингового сезона произойдет за счет восстановления объемов экстракции масла в Украине.
Минсельхоз США также ожидает восстановления производства рапса в Украине в 2021/2022МГ на 0,2 млн тонн по сравнению с 2020/2021МГ - до 3,0 млн тонн, экспорт данной культуры вырастет на 0,19 млн тонн - до 2,6 млн тонн. Экспорт рапсового шрота за данный период составит 0,175 тыс. тонн, а рапсового масла – 0,165 тыс. тонн.
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