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Мировые цены на продовольствие за год выросли на 30%
15:48 06.05.2021 |
В апреле 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 120,9 пункта. Индекс на 2,0 пункта (на 1,7%) выше показателя за март и на 28,4 пункта (30,8%) показателя за апрель прошлого года.
Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Таким образом, индекс растет одиннадцатый месяц подряд и достиг самого высокого значения с мая 2014 года. Этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением цен на сахар, а также на растительные масла, мясо, молочную продукцию и зерновые.
Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в апреле составило 125,1 пункта, что на 1,2% выше уровня марта, когда этот показатель временно снизился. Однако в апреле рост возобновился, в результате чего значение этого индекса на 26,0% превысило уровень апреля 2020 года.
Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в апреле составило 162,0 пункта, что на 1,8% выше мартовского показателя. Мировые цены на подсолнечное масло несколько снизились в связи с нормированием спроса.
Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в апреле составило 118,9 пункта, что на 1,2% выше его мартовского уровня; таким образом, рост данного индекса продолжается уже одиннадцатый месяц подряд, в результате чего его значение оказалось на 24,1% выше, чем в соответствующий период прошлого года.
Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в апреле составило 101,8 пункта, что на 1,7% выше по сравнению с незначительно пересмотренным мартовским значением. Рост данного индекса продолжается седьмой месяц подряд, в результате чего его значение оказалось на 5,1% выше, чем в соответствующий период прошлого года.
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в апреле составило 100,0 пункта, что на 3,8 пункта (3,9 процента) выше мартовского показателя и почти на 60% выше показателя соответствующего периода прошлого года.
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