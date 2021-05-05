Затраты на с/х производство в Украине с начала года выросли на 30,4% - Госстат

Вести производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте нынешнего года стало дороже на 30,4%, при этом суммарный индекс затрат в растениеводстве вырос на 25% по сравнению с первым кварталом 2020 года, в животноводстве - на 42%.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, потребляемых сельским хозяйством, с начала года вырос на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно данным ведомства, в марте 2021 года затраты на производство сельхозпродукции в Украине увеличились на 6,9% по сравнению с мартом 2020 года, при этом в растениеводстве на 7,4%, животноводстве - на 5,6%.

