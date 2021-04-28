Рада приняла ключевой закон земельной реформы

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Документ поддержали 284 депутата.

Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3000.

Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, 2194 "является одним из условий получения $ 700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка". Кроме того, при полной реализации земельной реформы, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около 3 миллиардов долларов до 2024 года.

Как сообщает Минагрополитики, среди основных нововведений законопроекта:

* передача земель в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

* отмена лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству;

* введение независимого контроля документации по землеустройству через общественную экспертизу / рецензирование;

* предоставление сведений документации по землеустройству статуса публичных, открытых и общедоступных данных;

* интеграция и унификация землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности;

* введение страхования профессиональной ответственности исполнителей работ по землеустройству как альтернативы государственному контролю;

* уменьшение стоимости работ и продолжительности времени, затрачиваемого на выполнение процедур, связанных с проведением землеустройства;

* уменьшение рисков взяточничества и коррупции.

"В основе документа - упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, расширение полномочий местных общин и внедрение цифровой трансформации земельных отношений", - прокомментировал закон министр экономики Игорь Петрашко.