Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла ключевой закон земельной реформы
15:51 28.04.2021 |
Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.
Документ поддержали 284 депутата.
Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.
Рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3000.
Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, 2194 "является одним из условий получения $ 700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка". Кроме того, при полной реализации земельной реформы, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около 3 миллиардов долларов до 2024 года.
Как сообщает Минагрополитики, среди основных нововведений законопроекта:
* передача земель в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;
* отмена лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству;
* введение независимого контроля документации по землеустройству через общественную экспертизу / рецензирование;
* предоставление сведений документации по землеустройству статуса публичных, открытых и общедоступных данных;
* интеграция и унификация землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности;
* введение страхования профессиональной ответственности исполнителей работ по землеустройству как альтернативы государственному контролю;
* уменьшение стоимости работ и продолжительности времени, затрачиваемого на выполнение процедур, связанных с проведением землеустройства;
* уменьшение рисков взяточничества и коррупции.
"В основе документа - упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, расширение полномочий местных общин и внедрение цифровой трансформации земельных отношений", - прокомментировал закон министр экономики Игорь Петрашко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергокомитет Рады поддерживает назначение Галущенко на пост министра энергетики
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
|Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат
|Рада рассмотрит законопроект о накопительной пенсии
|Кабмин назначил главой Инспекции градостроительства соратника Саакашвили
|Рада приняла ключевой закон земельной реформы
|Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2020 на уровне 50% – постановление
Это интересно
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
|Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар