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Украина в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС
07:58 27.04.2021 |
Украина занимает третье место в рейтинге экспортеров курятины в ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность ЕС.
Так, в январе-феврале 2021 года Украина экспортировала 13,2 тыс. тонн курятины в ЕС и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз 3-е место.
За год экспорт украинской курятины в ЕС "просел" на 90%. Чуть больше Украины поставил странам ЕС Таиланд - 25,7 тыс. тонн, заняв второе место в рейтинге, но за год экспорт таиландской курятины в ЕС упал на 26%.
1-ое место занимает Бразилия, которая за 2 месяца 2021 года экспортировала 36,4 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Падение экспорта бразильской курятины в ЕС составило 16,3%.
На прошлой неделе в Соединенное Королевство прибыла первая партия украинской курятины производства МХП, сообщило посольство Украины в Великобритании.
"Это стало возможно благодаря беспошлинным тарифным квотам, предусмотренным Соглашением о свободной торговле, а также бизнес-настойчивости холдинга МХП", - проинформировал посольство.
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