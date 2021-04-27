Украина в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

Украина занимает третье место в рейтинге экспортеров курятины в ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность ЕС.

Так, в январе-феврале 2021 года Украина экспортировала 13,2 тыс. тонн курятины в ЕС и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз 3-е место.

За год экспорт украинской курятины в ЕС "просел" на 90%. Чуть больше Украины поставил странам ЕС Таиланд - 25,7 тыс. тонн, заняв второе место в рейтинге, но за год экспорт таиландской курятины в ЕС упал на 26%.

1-ое место занимает Бразилия, которая за 2 месяца 2021 года экспортировала 36,4 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Падение экспорта бразильской курятины в ЕС составило 16,3%.

На прошлой неделе в Соединенное Королевство прибыла первая партия украинской курятины производства МХП, сообщило посольство Украины в Великобритании.

"Это стало возможно благодаря беспошлинным тарифным квотам, предусмотренным Соглашением о свободной торговле, а также бизнес-настойчивости холдинга МХП", - проинформировал посольство.