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Снег 26 апреля не навредит будущему урожаю - синоптик
22:41 26.04.2021 |
Снег, который выпал ночью 26 апреля в центральных областях Украины, вреда будущему урожаю не причинит.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время онлайн-совещания Минэкономики с аграрными ассоциациями рассказала руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.
«Вред заморозков определяется развитием растений. Поскольку три последних года была очень ранняя весна, и на период наступления заморозков происходило массовое цветение плодовых и ягодных культур, убытки от заморозков были весьма значительными. В текущем году все немного задержалось, и убытков мы ждем минимальных», - сказала Адаменко.
Она также отметила, что посевы озимых культур легко выдерживают те температуры, которые наблюдались (до минус 5 градусов на поверхности почвы и до минус 3 градусов в воздухе).
«Такие же заморозки выдерживают и всходы ранних яровых культур. А теплолюбивые культуры пока не посеяны», - успокоила руководитель отдела Гидрометцентра.
В целом, по ее словам, ситуация с озимыми зерновыми культурами выглядит очень оптимистично, потому что прохладная, затяжная весна благоприятна для приживления растений после зимы, их укоренения, формирования полноценной корневой системы, что позволит в случае наступления засушливых периодов растениям использовать влагу из глубоких слоев почвы.
«По данным обследования метеорологических станций, которые были проведены на тестовых полях, состояние культур очень хорошее и отличное. Что касается ресурса влаги, то он чрезвычайный, один из самых лучших за последних 20 лет. Это благодаря тому, что с января в Украине выпало в среднем 120-150% нормы осадков», - подчеркнула эксперт.
Адаменко добавила, что благодаря невысоким температурам затраты влаги были минимальными, поэтому сейчас на большинстве площадей посевов увлажнение почвы оптимальное, а в западных и северных областях, в некоторых районах даже есть переувлажнение в верхних слоях, что мешало севу ранних культур. Также она рассказала, что в Луганской, Донецкой, Харьковской областях и части Запорожской области, которые в прошлом году пострадали от осенней засухи, в настоящее время состояние растений достаточно нормальное, хотя и не такое развитое, как на остальной территории Украины.
«Если на юге началось формирование репродуктивных органов, то в этих областях продолжается кущение. Однако общее состояние очень хорошее. В целом, если в прошлом году было 30-40% слаборазвитых всходов озимых культур, то на сегодняшний день их только 10%», - подытожила Адаменко.
Как сообщал Укринформ, согласно прогнозу метеорологов, ночью 25-27 апреля в Украине (кроме юга страны) ожидаются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в южных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).
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