"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Кабмин утвердил проект закона в сфере консолидации земель
17:23 21.04.2021 |
Кабинет Министров утвердил проект закона об усовершенствовании законодательства в сфере консолидации земель, прежде всего сельскохозяйственного назначения.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Чиновники одобрили проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам консолидации земель", которым предлагается усовершенствовать правовое регулирование отношений по консолидации земель, прежде всего сельскохозяйственного назначения, путем определения организационно-правовых основ консолидации таких земель, оснований, способов и порядка проведения консолидации земель", - написал Мокан.
Он добавил, что также предлагается определить новый вид документации по землеустройству, в соответствии с которой будут осуществляться мероприятия, связанные с проведением консолидации земель.
Мокан также пояснил, что консолидация земель - комплекс организационных, правовых, землеустроительных и других мероприятий, который заключается в экономически обоснованном объединении землевладельцами земельных участков всех категорий и форм собственности, местоположение, размеры и конфигурация которых обеспечивают устойчивое землепользование.
"Проекты землеустройства по консолидации земельных участков разрабатываются с целью устранения недостатков земельных участков (чересполосицы, мелкоконтурность, отсутствие доступа к дорогам и коммуникаций и т.п.), а также могут предусматривать осуществление мероприятий по разделу, объединению, обмену, купле-продаже земельных участков, установление земельных сервитутов, заключения, изменения договоров о пользовании земельными участками", - отметил Мокан.
Также указывается, что срок аренды земельных участков сельхозназначения не может быть меньше 7 лет, а участков мелиоративных земель и на которых проводится гидротехническое мелиорация, - не менее 10 лет.
Мокан сообщает, что в связи с введением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности.
"В странах Европы с развитыми правовыми системами и действующим принципом верховенства права имеющийся богатый опыт правового регулирования этих отношений: консолидация осуществляется во многих случаях по решению суда или квазисудебных органов на основании специальных проектов", - отметил парламентарий.
Кроме того, Мокан отметил, что предложенный проект закона позволит в результате перераспределения земель устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения и условий для развития рыночных арендных отношений.
Как передает Правительственный портал, Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров поддержал решение по облегчению доступа к получению информации о землеустройстве и земельных участках.
«Благодаря этому решению улучшится эффективность работы Государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель. Это позволит сократить сроки получения информации от Фонда и улучшить качество поступления и учета материалов», - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.
В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. га земли. Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
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