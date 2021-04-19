Минэкономики прекращает принимать заявки от аграриев на получение госпомощи

Минэкономики в связи с принятыми 15 апреля изменениями в госбюджет, прекращает прием документов от аграриев на получение государственной помощи.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время вебинара по разъяснению процедуры предоставления государственной поддержки на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

«Вчера было принято во втором чтении и в целом внесение изменений в закон Украины о государственном бюджете в части передачи реализации государственной поддержки аграриев Министерству аграрной политики и продовольствия. После подписания изменений в закон Украины о госбюджете на 2021 год у Минэкономики не будет полномочий принимать соответствующие документы. Заявителям на получение государственной помощи надо ориентироваться уже на подачу документов в МинАПК», - сказал Высоцкий.

Он отметил, что все, кто до марта подал документы на получение государственной помощи, получат компенсацию в ближайшее время. Также он отметил, что Минэкономики будет информировать о внесении изменений в Порядок предоставления госпомощи и о возможности подачи соответствующих документов в МинАПК.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, на 700 млн больше, чем в 2020 году. Ожидается, что помощь получат около 9 тыс. аграрных предприятий.