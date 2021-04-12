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Молочные продукты остаются лидерами среди фальсификата
18:12 12.04.2021 |
Специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за январь-март провели более трех тысяч проверок и изъяли из обращения более 31 тонны продуктов.
Как передает Укринформ, такие данные приводит Госпродпотребслужба по итогам работы по противодействию фальсификации в I квартале 2021 года.
С начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 85 плановых и 2 908 внеплановых проверок. В результате изъяли из оборота более 31 тонны продуктов. Больше всего изъято: молока и молочных продуктов (свыше 6 тонн); рыбы (4,7 тонны); мяса птицы (3,3 тонны); мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).
Также было принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписаны штрафы на сумму более 1,6 млн грн.
В профильной службе отметили, что молоко и молочные продукты (особенно, сливочное масло), по-прежнему являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Наличие жиров немолочного происхождения - самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений - несоответствие маркировки.
«Продукты питания, которые покупают украинские потребители, должны быть безопасными и отвечать всем законодательным нормам и требованиям. Мы должны защитить потребителей. Работа в этом направлении будет только усиливаться», - подчеркнула руководитель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Ранее Магалецкая заявила, что главной реформой Госпродпотребслужбы является ее трансформация в современный, прозрачный и удобный сервис, который будет стоять на защите как государства, так и бизнеса и каждого потребителя. В сферу ответственности Госпродпотребслужбы относится, в частности, противодействие фальсификации пищевых продуктов.
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