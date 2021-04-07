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Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей
16:58 07.04.2021 |
В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
В частности, на господдержку страхования с/х продукции пойдет 50 млн грн; на возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций - 240 млн грн.
Кроме того, средства направят на государственную поддержку:
* с/х производителей, которые используют мелиорированные земли - 50 млн грн;
* производителей органической с/х продукции - 50 млн грн;
* области картофелеводства - 60 млн грн.
Также на субсидии в расчете на единицу обрабатываемых угодий пойдет 50 млн грн. Планируется выплачивать 3500 грн дотации на 1 га посева гречки.
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