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Аграрии ответили Госпотребслужбе: мы не можем перейти на биоотраву
08:45 23.03.2021 |
Аграрии прокомментировали рекомендацию главы Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой травить грызунов биоотравой вместо химии, сообщает УНН.
"Мы не можем перейти на органические химикаты, потому что они убивают 1/10 популяции вредителей в лучшем случае. Биоотраву можно использовать, когда речь идет об органической продукции, которая и стоит соответственно. Для страны это не выход", - говорит заместитель Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.
Аналогичного мнения и президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. Он считает, что биоотрава, в том числе рекомендованный Госпотребслужбой "Бактоцид", неэффективна и длительна в применении. Да, убивать птиц она возможно и не будет, но и особой пользы приносить тоже не будет.
"Их очень долго нужно применять, а если это действие мгновенное и сразу уничтожает, то органические фунициды действуют менее эффективно", - отметил он.
С января 2021 года в буферной зоне херсонского заповедника "Аскания -Нова" массово гибнут "краснокнижные" птицы, вероятно, из-за отравленного зерна, которое разбросано на соседних полях аграриями для борьбы с грызунами. Только после третьей вспышки уничтожения журавлей и скандала в СМИ глава Госпотребслужбы включилась в активную работу и стала искать пути решения проблемы. На прошлой недели она собрала круглый стол, где констатировала пробелы в законодательстве, а фермерам посоветовала использовать биоотраву от грызунов "Бактоцид".
Однако, судя по откликам аграриев, использовать биоотраву они не могут, а это значит, что проблема так и не решена. При том, что директор заповедника "Аскания-Нова" предупреждает, что массовая миграция птиці еще впереди и сколько будет уничтожено - страшно представить. Экологи тем временем добавляют, что за птицами последуют пчелы и ситуация может повториться.
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