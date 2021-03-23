Украина в этом сезоне сократила экспорт зерновых на более чем 23%

Украина в 2020/21 маркетинговом году, который начался в июле, снизила экспорт зерна на 23,45% по сравнению с предыдущим сезоном - до 34 млн тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

По приведенных данных Гостаможслужбы, по состоянию на 22 марта, в 2020/21 маркетинговом году Украина экспортировала 34 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 10,4 млн, или на 23,45% меньше, чем на аналогичную дату 2019/20 МГ.

В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:

* пшеницы - 14 млн тонн;

* ячменя - 4,05 млн тонн;

* ржи - 1,7 тыс. тонн;

* кукурузы - 15,43 млн тонн.

Экспорт муки достиг уже 95,7 тыс. тонн.

По данным портала, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ составил 56,7 млн тонн.

Министерство экономики прогнозирует падение экспорта зерновых и зерно-бобовых культур в 2020/2021 маркетинговом году до 45,42 млн тонн - на около 20% по сравнению с предыдущим МГ.

Согласно обнародованному прогнозному балансу, экспорт пшеницы сократится на 14,7% - до 17,5 млн тонн, кукурузы - на 22,5%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 24,8% - до 3,815 млн т.