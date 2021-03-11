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Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет
23:00 10.03.2021 |
Пальмовое масло продолжает дорожать на фоне растущего спроса и сохраняющейся нехватки предложения, в результате чего цены достигли максимума за 13 лет - с марта 2008 года, сообщает Trading Economics.
Котировки фьючерсов на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в среду составляли 3975 ринггитов ($968) за тонну.
Малайзийский совет производителей пальмового масла сообщил о том, что в феврале запасы снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца - до самого низкого объема за три месяца. Кроме того, производство масла уменьшилось на 1,85%, причем снижение было отмечено по итогам пятого месяца подряд.
Малайзия является одним из крупнейших производителей пальмового масла в мире.
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