Три птицефабрики Украины будут маркировать продукцию пометкой «без антибиотиков»

Три украинских предприятия - члены Ассоциации «Союз птицеводов Украины» прошли независимый аудит для получения права маркировки продукции отметкой «без антибиотиков».

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Ассоциации "Союза птицеводов Украины".

"Сегодня три предприятия прошли аудит и доказали свое соответствие требованиям на уровне «Выращивается без использования антимикробных средств», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ассоциация «Союз птицеводов Украины» обратилась в украинский офис ФАО и ЕБРР с просьбой разработать отраслевые требования к производственным процессам в области птицеводства. Данные требования имели целью создать отдельные условия, которые являются более жесткими, чем законодательные требования для внутреннего рынка, и давали бы возможность подтверждать умеренное использование антимикробных средств производителями продукции птицеводства в Украине.

Одним из условий этих требований было визуальное выделение продукции данных производителей, то есть отдельную, легко узнаваемую маркировку. Поэтому ФАО и ЕБРР разработали Добровольные требования к птицехозяйствам с технологией выращивания птицы и получения продукции птицеводства без использования антимикробных средств и без остатков антимикробных средств, которые были согласованы Госпродпотребслужбой.

На основе согласованных требований была создана Стандартная операционная процедура, которая позволяет государственным ветеринарным инспекторам осуществлять проверку соблюдения данных отраслевых требований.

Так, каждый производитель, который собирался доказать свое соответствие требованиям, должен пройти лабораторный мониторинг отсутствия остатков антимикробных препаратов в течение трех месяцев до того момента, когда аудит должен начаться.

Исследования были проведены с четко установленной периодичностью не менее двух за цикл выращивания птицы, исключительно в аккредитованных лабораториях. Только при наличии результатов такого мониторинга производители допускались к проведению аудита.

По общему решению членов ассоциации, сам аудит проводится без предупреждения третьей независимой стороной в начале и в ходе выполнения требований каждые 6 месяцев.

Ассоциация «Союз птицеводов Украины» планирует добавить к собственным процедурам мониторинга остатков антибиотиков контроль наличия антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.

При поддержке ФАО и ЕБРР происходит закупка необходимого оборудования для государственных лабораторий. Это позволит полностью защитить потребителей от последствий неумеренного использования антимикробных средств, минимизировав все риски.