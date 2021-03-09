Украина может остаться без курятины уже в ближайшее время – ЕБА

Минздрав опубликовал приказ о внесении изменений в максимальные уровни остатков действующих веществ ветеринарных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения, но Государственная регуляторная служба готовит проект отказа по приказу - его несогласование приведет к фактически запрету реализации мяса птицы.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

"17 февраля Министерством здравоохранения был опубликован приказ о внесении изменений в максимальных уровнях остатков действующих веществ ветеринарных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения.

Документом предлагается приведение в соответствие показателей безопасности мяса птицы с европейскими нормами. В первую очередь, это связано с изменением законодательства о безопасности и гигиене кормов. Проект касается разрешения на использование лечебных кормовых добавок для профилактики кокцидиоза, болезни, которая без профилактики приводит к гибели 80-90% всего молодняка птицы", - говорится в позиции Ассоциации.

По информации компаний-членов ЕБА, проект приказа уже согласован Минэкономики, а также Госпродспотреблужбой.

"Вместе с тем, как стало известно, Государственная регуляторная служба, задачей которой является реализация государственной регуляторной политики, политики по вопросам надзора в сфере хозяйственной деятельности, готовит проект отказа по данному приказу.

Однако, несогласование данного нормативного акта приведет к фактически запрету реализации мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами. Ведь продукция питания, которая запрещена к употреблению внутри страны, запрещена и к экспорту", - отмечают в ассоциации.

Отмечается, что ЕБА направила письмо в Минздрав и Государственную регуляторную службу с просьбой поддержать предлагаемые изменения и не допустить запрета использования кормовых добавок для откорма птицы в Украине.

"Отметим, что мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам. Так, в Украине по официальным данным Госстата, в 2019 году потребляли 53,6 кг мяса на 1 человека, из которых мясо птицы составляло 26 кг или 49%.

В то же время, данные кормовые добавки не являются вредными для человека (в том числе, и используются в европейских странах), однако, очень важны для выращивания птицы и их используют в течение всего цикла его жизни до 2-3 дней перед забоем. В то же время, данная ситуация может привести к потере поголовья птицы, что, в свою очередь, может привести к резкому и неконтролируемому росту цен на эту категорию продуктов", - добавили в ЕБА.