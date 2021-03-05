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В этом году ожидается рекордный урожай зерновых - Минэкономики
12:50 05.03.2021 |
Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 75 млн тонн, это - показатель уровня 2019 года, что остается рекордным объемом урожая.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
"По предварительным подсчетам, ожидается, что урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 - 75 млн тонн", - написал он. Производство масличных культур прогнозируется на уровне 19,1 млн тонн.
Для сравнения, урожайность зерновых в 2020 году составила 65,5 млн тонн, масличных - 18,5 млн тонн.
Кукурузы планируется собрать 33,2 млн тонн (против 30,3 млн тонн в 2020 году), пшеницы - 29,5 млн тонн (против 25,1 млн тонн).
Высоцкий добавил, что площадь под зерновыми и масличными сельскохозяйственными культурами в этом году составляет 24,2 млн га - на 0,3 млн га больше площади 2020 года.
На такие прогнозы, объясняет замминистра, повлияли "нынешнее состояние озимых культур, количество осадков, выпавших за зиму, и наличие влаги".
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