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Кабмин установил новые формы хозяйствования для сельхозкооперативов
21:11 03.03.2021 |
Правительство на заседании 3 марта одобрило постановление, утверждающее модельные уставы сельскохозяйственного кооператива - учредительные документы, регулирующие их деятельность.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Новые учредительные документы будут использоваться для создания и осуществления деятельности с/х кооперативов. В частности, они содержат положения, регулирующие правовой статус, права, обязанности и отношения членов и ассоциированных членов кооператива, связанные с созданием, управлением, осуществлением хозяйственной деятельности и прекращением деятельности с/х кооперативов.
Отмечается, что постановление разработано для выполнения норм Закона Украины «О сельскохозяйственной кооперации», которым отменено разделение сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие. В то же время введена новая форма хозяйствования - сельскохозяйственный кооператив, действующий с целью или без цели получения прибыли.
«Обновленная форма хозяйствования сельскохозяйственных кооперативов будет способствовать увеличению их численности. Ведь наличие модельного устава существенно упрощает процедуру создания кооперативов, а также им предлагаются более привлекательные условия для их деятельности. Такие изменения усилят конкурентоспособность малых и средних агропроизводителей, объединенных в кооперативы, и вообще - развитие сельской экономики и сельских территорий», - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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