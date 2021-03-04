Кабмин установил новые формы хозяйствования для сельхозкооперативов

Правительство на заседании 3 марта одобрило постановление, утверждающее модельные уставы сельскохозяйственного кооператива - учредительные документы, регулирующие их деятельность.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Новые учредительные документы будут использоваться для создания и осуществления деятельности с/х кооперативов. В частности, они содержат положения, регулирующие правовой статус, права, обязанности и отношения членов и ассоциированных членов кооператива, связанные с созданием, управлением, осуществлением хозяйственной деятельности и прекращением деятельности с/х кооперативов.

Отмечается, что постановление разработано для выполнения норм Закона Украины «О сельскохозяйственной кооперации», которым отменено разделение сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие. В то же время введена новая форма хозяйствования - сельскохозяйственный кооператив, действующий с целью или без цели получения прибыли.

«Обновленная форма хозяйствования сельскохозяйственных кооперативов будет способствовать увеличению их численности. Ведь наличие модельного устава существенно упрощает процедуру создания кооперативов, а также им предлагаются более привлекательные условия для их деятельности. Такие изменения усилят конкурентоспособность малых и средних агропроизводителей, объединенных в кооперативы, и вообще - развитие сельской экономики и сельских территорий», - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.