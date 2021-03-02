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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Эксперты прогнозируют рост цен на свинину

15:47 02.03.2021 |

Новости АПК

 

Рост цены на живых свиней на 21% в конце февраля этого года по сравнению с концом января (46,1 грн / кг против 38,4 грн / кг) скорее всего сохранится как минимум до конца третьего квартала.

Так считает председатель совета директоров агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов, чьи выводы подтверждает и президент Ассоциации «Свинари Украины» Оксана Юрченко, сообщает Укринформу пресс- служба агрохолдинга.

Касьянов отметил, что конец года оказался нехарактерным и довольно пессимистичным для свиноводов. Карантинный кризис, а также связанные с ним ограничения и локдауны сократили платежеспособный спрос на свиноводческую продукцию даже в традиционно пиковый период - новогодне-рождественские праздники. В результате предложение стабильно превышало спрос, а часть свиноводов, не найдя возможности продать свинину, начала сокращать поголовье.

"Теперь мы столкнулись с ситуацией, когда спрос в феврале оживает, а достаточно демократичная цена на свинину в розницу, по сравнению, например, с куриным филе, побуждает потребителя отдавать предпочтение свинине. Вступление Украины в теплое время, весенние праздники (масленица и Международный женский день) - дополнительный сезонный фактор повышения спроса на мясо. Но в этом году рост спроса найдет недостаток предложения, ведь поголовье сократилось, а значит и цена будет расти ", - отметил эксперт.

Касьянов также считает, что недостаток предложения на свинину уже не может быть компенсирован импортом. Поскольку тенденция роста как спроса, так и цены на свинину в феврале этого года характерна и для европейских стран, и для США. И местным свинарям нужно насыщать местные рынки.

«Мы общаемся с американскими коллегами, и там прогнозируют, что местные свиноводы уже летом смогут увеличить свои доходы, зарабатывая на 30 долл. больше за голову, чем в прошлом году», - сказал он.

Еще одним фактором повышения цены на свинину украинские свиноводы называют рост стоимости курятины.

Оксана Юрченко отмечает, что по состоянию на начало 2021 г. ценовые параметры свинины откатились до уровня 2017 года, когда отрасль выходила из кризиса.

Она подтверждает, что в конце прошлого года сезонный фактор не сработал, и глобальное падение цены перед новогодними праздниками стало неожиданным для рынка. Для свиноводов это оказалось настоящим ударом, поскольку они планировали до 40% свиней реализовать накануне новогодних и рождественских праздников. На рынке произошел выплеск продукции на фоне отсутствия спроса. В результате ценового дисбаланса стоимость свинины от переработчиков упала до 34 грн / кг. В этих условиях многие переработчики сократили поголовье, в том числе количество свиноматок.

«Теперь мы наблюдаем ситуацию, когда спрос возрождается, а достаточного предложения нет. Январь 2021 г. почти совпадает с январем 2019 г. При этом глобальных объемов импорта в Украину не произошло. Цена будет расти и дальше, поскольку растет спрос. Таким образом, мы можем говорить о постепенном выходе из ценового дна до уровня средних цен на живых свиней за последние три года », - резюмирует глава АСУ.
 

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