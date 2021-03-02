Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС за 2020 год правысила $10 миллиардов - эксперты
20:16 01.03.2021 |
Торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом в 2020 году достигла 10,2 млрд долл.
Как передает Укринформ, об этом сообщил Институт аграрной экономики (ИАЭ).
Главными европейскими партнерами для Украины в прошлом году были Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Бельгия. На эти страны приходится более 80% суммарного отечественного торгового оборота агропромышленной продукцией с Европейским Союзом.
Импорт аграрной продукции из стран-членов ЕС за 2020 год увеличился на 13,4% по сравнению с 2019 годом, до 3,6 млрд долл. В частности, Украина потратила на закупку в Евросоюзе напитков, преимущественно алкогольных (386 млн долл.), различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов (338 млн долл.), табака и изделий из него (323 млн долл), молокопродуктов (279 млн долл. ), остатков и отходов, продуктов для кормления животных (236 млн долл.), какао-бобов и шоколада (228 млн долл), готовых продуктов из зерна (209 млн долл.).
В ИАЭ напомнили, что 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, и с 1 февраля по 31 декабря 2020 года был переходный период, на время которого она оставалась в едином таможенном и торговом пространстве с ЕС. В конце 2020 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Великобританией и Евросоюзом. Также в конце 2020 года состоялось подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией, которая начала действовать с начала 2021 года. Поэтому в дальнейшем, отметили в ИАЭ, взаимная торговля Украины с этой страной будет осуществляться и учитываться отдельно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
|Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продажи новых легковых авто упали в феврале на 9%
|Количество коммунальных должников в прошлом году выросло на 50% - Опендатабот
|Налоговая в прошлом году провела более 42 тысяч проверок
|Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС за 2020 год правысила $10 миллиардов - эксперты
|Индекс ожиданий деловой активности вырос на 11,2 пункта до 48,8 пунктов в феврале
|Задолженность по зарплате в Украине в январе выросла на 13,8% - Госстат
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип