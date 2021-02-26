Финансовые новости
- |
- 26.02.21
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Nestle запустит в Украине продажу продуктов из растительного мяса
08:33 26.02.2021 |
Корпорация Nestle начинает в Украине продажу линейки растительных продуктов Garden Gourmet, напоминающих мясо по вкусу, внешнему виду и текстуре.
Как сообщила пресс-служба компании в четверг, линейка продуктов Garden Gourmet представлена в Украине растительными котлетами для бургера Sensational Burger, растительными сосисками Sensational Sausage, растительными фрикадельками Vegan Meatballs и вегетарианскими наггетсами Vegetarian Nuggets.
Пресс-служба Nestle сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что поставки новой продукции будут осуществляться в ряд ресторанов Киева и Львова, при этом в сети ритейла линейка Garden Gourmet поступит в конце 2021 года. При этом отпускные цены новых продуктов не разглашаются.
Компания отметила, что продукция Garden Gourmet состоит из натуральных растительных ингредиентов, а красителем в растительных продуктах выступает сок из свеклы и фруктово-овощной концентрат. В состав продукта входит также пшеница, соя, масло и вода. По данным Nestle, в оболочке сосисок Sensational Sausage используются натуральные водоросли.
Согласно данным компании, производство растительной котлеты для бургера требует на 80% меньше энергии по сравнению с аналогичным продуктом из мяса. Также производство продукции Garden Gourmet позволяет снизить углеродный след и использование земли по сравнению с мясным продуктом соответственно на 80% и 75%.
"Выбор в пользу растительных продуктов помогает уменьшить объем парниковых газов при производстве продуктов питания. Благодаря оптимальной цене, этот продукт доступен для каждого, и мы надеемся, что украинцы откроют для себя мир растительной пищи, благодаря Garden Gourmet", - отметила директор Nestle Professional в Украине и Молдове Елена Шевелева.
По данным компании, Garden Gourmet – популярный в Европе бренд растительной пищи, производственные мощности которого находятся в Чехии
Как сообщалось, Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах, и выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.
Бизнес Nestlé в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Наиболее известные украинские бренды компании - "Свиточ", "Торчин" и "Мивина".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подешевел на межбанке 25 февраля из-за сокращений покупок Укрэксимбанка и слабого импорта
ТОП-НОВОСТИ
|Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота
|Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке
|Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов
|Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nestle запустит в Украине продажу продуктов из растительного мяса
|Нефть дешевеет 26 февраля на укреплении доллара
|Пакет законопроектов Зеленского о налоговой амнистии зарегистрирован в Раде
|Госдолг Украины в январе вырос на 0,25% в гривне или 0,53% в долларах - Минфин
|Франция продлит срок службы своих старых ядерных реакторов
|Директор CASE считает, что Украина в 2021 году имеет шанс на бурный экономический рост
Это интересно
|Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах
|Представлен серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5
|Опубликован свежий рейтинг лучших автомобильных марок
|Иск Epic Games против App Store отклонён британским судом по вопросам конкуренции
|Qualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфону
|Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети
|Twiiter тестирует функцию, которая распознаёт гневные посты и предлагает пользователям их отредактировать