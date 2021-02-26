Nestle запустит в Украине продажу продуктов из растительного мяса

Корпорация Nestle начинает в Украине продажу линейки растительных продуктов Garden Gourmet, напоминающих мясо по вкусу, внешнему виду и текстуре.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, линейка продуктов Garden Gourmet представлена в Украине растительными котлетами для бургера Sensational Burger, растительными сосисками Sensational Sausage, растительными фрикадельками Vegan Meatballs и вегетарианскими наггетсами Vegetarian Nuggets.

Пресс-служба Nestle сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что поставки новой продукции будут осуществляться в ряд ресторанов Киева и Львова, при этом в сети ритейла линейка Garden Gourmet поступит в конце 2021 года. При этом отпускные цены новых продуктов не разглашаются.

Компания отметила, что продукция Garden Gourmet состоит из натуральных растительных ингредиентов, а красителем в растительных продуктах выступает сок из свеклы и фруктово-овощной концентрат. В состав продукта входит также пшеница, соя, масло и вода. По данным Nestle, в оболочке сосисок Sensational Sausage используются натуральные водоросли.

Согласно данным компании, производство растительной котлеты для бургера требует на 80% меньше энергии по сравнению с аналогичным продуктом из мяса. Также производство продукции Garden Gourmet позволяет снизить углеродный след и использование земли по сравнению с мясным продуктом соответственно на 80% и 75%.

"Выбор в пользу растительных продуктов помогает уменьшить объем парниковых газов при производстве продуктов питания. Благодаря оптимальной цене, этот продукт доступен для каждого, и мы надеемся, что украинцы откроют для себя мир растительной пищи, благодаря Garden Gourmet", - отметила директор Nestle Professional в Украине и Молдове Елена Шевелева.

По данным компании, Garden Gourmet – популярный в Европе бренд растительной пищи, производственные мощности которого находятся в Чехии

Как сообщалось, Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах, и выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Бизнес Nestlé в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Наиболее известные украинские бренды компании - "Свиточ", "Торчин" и "Мивина".