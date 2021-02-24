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Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла
08:27 24.02.2021 |
Экспорт подсолнечного масла достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн на суму 5,3 млрд долл.
Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ИАЭ.
«В товарной структуре отечественного экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства. Главными продуктами в ней, кроме зерновых, являются масличные культуры, растительное масло и продукты их переработки. По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году стоимость экспорта семян и плодов масличных культур составила 1,8 млрд долл. Это на 29% меньше, чем в 2019 году», - отметил Пугачев.
По его словам, объемы поставок этой продукции на внешние рынки снизились на 36% - до 4,4 млн тонн. Экспорт рапса в натуральном измерении после рекордной для Украины отметки в 3,2 млн тонн в 2019 году сократился в прошлом году до 2,4 млн тонн. Более чем наполовину снизилась и продажа за границу соевых бобов - до 1,8 млн тонн.
Ученый отметил, что основными покупателями украинских масличных культур и растительного масла в 2020 году, как и в предыдущие годы, являются страны Азии и Европы.
"Характерной чертой 2020 года стало дальнейшее усиление позиций Европейского Союза в импорте семян отечественных масличных культур. При этом тройка основных потребителей отечественной продукции этой группы осталась без изменений.
Лидирующую позицию среди импортеров украинских масличных культур третий год подряд удерживает Германия (18,9%). Значительными являются также доли Турции (14,7%) и Бельгии (13,0%). За ними следуют Нидерланды (10,2%), Беларусь (7,9%), Великобритания (5,9%), Франция (5,6%).
Внимание ученых привлекло появление в этом списке Великобритании. За 10 лет эта страна увеличила объемы закупок украинских масличных культур более чем в 27 раз: с 4 млн долл. в 2010 году - до 110 млн долл. в 2020 году.
Таким образом, суммарно эти семь стран обеспечили Украине более 76% экспортных доходов от всех зарубежных поставок масличных.
По информации ИАЭ, уменьшение в 2020 году объемов экспортных поставок фиксировалось как по соевому маслу - 302 тыс. тонн, так и по рапсовому маслу - 137 тыс. тонн. Впрочем, в группе жиров и растительных масел определяющим товаром для экспортных рынков остается подсолнечное масло отечественного производства.
В 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн, тем самым на 12% превзойдя рекорд 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла составила 5,3 млрд долл., что на 24% больше, чем годом ранее, подытожил Пугачев.
Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за январь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года реализация масличных культур уменьшилась на 35,0%, зерновых и зернобобовых - на 34,6%.
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