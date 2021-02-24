Украина будет экспортировать яйца в Эфиопию

Компетентные органы Украины и Эфиопии согласовали сертификат здоровья на экспорт столовых яиц, что позволит украинским производителям экспортировать эту продукцию в Эфиопию.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевой продукции и защиты потребителей.

«Украина и Эфиопия согласовали форму сертификата здоровья на экспорт столовых яиц, предназначенных для потребления человеком... Это значит, что украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госпродпотребслужба также работает над открытием рынков других африканских стран для экспорта столовых яиц и яичной продукции. В этом списке Гана, Марокко, Алжир, Ангола и Южно-Африканская республика.

«Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса мы расширяем географию экспорта продукции нашего государства, и со своей стороны делаем все возможное для поддержания имиджа нашей страны как надежного торгового партнера», - заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.