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Кабмин распределил обязанности между министерствами АПК, экономики и экологии
15:48 19.02.2021 |
Кабинет Министров полностью распределил обязанности между министерствами аграрной политики, экономики и экологии и они могут полноценно работать.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.
"Что касается аграрной политики, новосозданного министерства, в эту среду соответственно принято положение о министерстве, которым ему переданы все полномочия, полностью произошло распределение обязанностей между Министерством охраны окружающей среды, Министерством экономики и Министерством АПК", - заявил Шмыгаль.
Он добавил, что министр аграрной политики Роман Лещенко формирует свою команду.
Как сообщал Укринформ, в сентябре 2019 года правительство приняло решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и о реорганизации Министерства энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды.
27 мая 2020 года Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
2 декабря 2020 года Шмыгаль заявил, что Кабмин вернется к вопросу вывода Минагрополитики из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в начале 2021 года. Уже 17 декабря Верховная Рада 242 голосами назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.
В январе 2021 года Кабинет Министров принял постановление №1344, согласно которому восстановление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины должно завершиться до 1 февраля 2021 года.
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