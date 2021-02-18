Рада поддержала создание фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Верховная Рада на первом чтении приняла за основу законопроект № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"К этому законопроекту присоединились все фракции и группы, и мы составили очень хороший законопроект, который поможет малому фермеру. Малый фермер в этом законопроекте - это до 500 га ", - отметил нардеп от "Слуги народа" Артем Черноморов во время представления законопроекта в Раде.

Как добавил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, проектом закона определяются особенности создания и деятельности Фонда, тип собственности и корпоративного управления. Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве является специализированным небанковским финучреждением, доля государства в уставном капитале составит не менее 51%.

"Участниками Фонда могут быть государства и международные финансовые организации, участие частного капитала в нем запрещено. Корпоративное управление фонда должно осуществляться профессиональным наблюдательным советом, 3 из 5 членов которого должны быть представителями государства", - добавил он.

Согласно пояснительной записке, для обеспечения доступа к финансированию малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, предлагается создать в Украине Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять частичные гарантии в обеспечение исполнения кредитных обязательств малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве.

Частичные гарантии обеспечат наличие надлежащего обеспечения для получения кредита и будут стимулировать банки сотрудничать с малыми и средними субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в сельском хозяйстве, считают авторы законопроекта.

Документ определяет ключевые вопросы деятельности Фонда, в частности, такие как:

- порядок формирования уставного капитала Фонда, условия его увеличения и уменьшения;

- порядок созыва, компетенция и порядок принятия органами управления Фонда решений.