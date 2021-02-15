Украина уменьшила экспорт зерновых почти на 8 миллионов тонн

Украина с 1 июня 2020 г. (начало 2020/2021 маркетингового года; МГ) по 12 февраля 2021 г. экспортировала 30,12 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, на 7,8 млн тонн меньше, чем было экспортировано на эту дату в 2019 / 2020 МГ.

Как передает Укринформ, об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК.

В частности, было экспортировано 13,194 млн тонн пшеницы (на 2,885 млн тонн меньше, чем на 12 февраля 2020 года); 12,459 млн тонн кукурузы (почти на 5 млн тонн меньше), 3,955 млн тонн ячменя (на 48 тыс. тонн больше) 1,7 тыс. тонн ржи (на 3,3 тыс.тонн меньше).

Также за указанный период отправлено на экспорт 88,7 тыс. тонн пшеничной муки (на 146,3 тыс. т меньше).