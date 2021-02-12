В Украину зашел американский производитель растительной рыбы Good Catch

Продукция американского бренда-производителя растительной рыбы Good Catch вышла на украинский рынок. Об этом сообщает официальный дистрибутор West Mills.

Пока на украинском рынке представлены три вида продукции Good Catch: растительные рыбные бургеры, растительные рыбные котлеты и растительные крабовые котлеты.

Продукцию уже можно попробовать в 20 ресторанах Украины: в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Дистрибутор отмечает, что растительная рыба - это полностью вегетарианский/веганский продукт, без глютена, ГМО и холестерина, состоит из 100% растительного белка, не вызывает аллергии.

Рыбные котлеты и бургеры изготавливаются из смеси шести бобовых: чечевицы, бобов, гороха, нута, сои и фава. При этом, они имеют такую ​​же текстуру, вкус и пищевую ценность, как и традиционный рыбный продукт.

"Мы начинаем с фирменной смеси бобовых и добавляем фермерское водорослевое масло, которое дает чистый вкус моря, а также большое количество растительного Омега-3", - говорят о своей продукции шеф-повара, братья Чад и Дерек Сарно.

Компания Good Catch основана в 2016 году шеф-поварами Чадом и Дереком Сарно. Ведут популярные блоги Wicked Healthy и Wicked Healthy Cookbook, где пропагандируют растительную пищу и здоровый образ жизни. Братья считаются пионерами в продвижении растительной пищи в мейнстрим.