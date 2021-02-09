Украина может получить рекордную выручку от экспорта зерна при меньших поставках - эксперт

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снизила прогноз экспорта зерновых и масличных культур на 7,2%, или на 3,9 млн тонн, до около 50 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с октябрьским прогнозом .

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба УЗА.

В целом, УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных в этом сезоне составит примерно 50 млн тонн. Таким образом, экспорт снизится на 19,4% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом.

В профильной ассоциации отметили, что в текущем сезоне экспорт зерна имеет более низкие темпы, чем в прошлом году, что связано с меньшим урожаем 2020 года.

По состоянию на 5 февраля Украина экспортировала 29,4 млн тонн зерна, что примерно на 7,5 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, хотя аграрии в 2020 году собрали один из лучших урожаев за все годы - около 25 млн тонн пшеницы, более 30 млн тонн кукурузы.

Рекордным был 2019/2020 м.г., когда Украина собрала 28,2 млн тонн пшеницы и более 35 млн тонн кукурузы.

Президент УЗА Николай Горбачев считает, что из-за значительно более высоких цен на мировом рынке, Украина сможет в текущем маркетинговом году получить рекордную валютную выручку от экспорта зерна даже при меньших физических объемах таких поставок.

В то же время, по его мнению, в текущем и следующем сезоне цены на зерновые не вернутся к прошлогодним показателям, хотя возможны определенные сезонные колебания.

Как сообщал Укринформ, за 2020 год украинские сельхозпроизводители собрали 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.