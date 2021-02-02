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Прибыль сельхозпредприятий в прошлом году возросла почти в 1,5 раза - ученый
15:44 02.02.2021 |
Прибыль сельскохозяйственных предприятий за 2020 г., по предварительным расчетам, возросла до 58,4 млрд грн, то есть на 47,7% превысит показатель 2019 года.
Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ИАЭ, об этом сказал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» (ИАЭ) Юрий Лупенко.
Он отметил, что такой результат достигнут исключительно за счет роста доходов в растениеводстве, которые увеличились на 55,2%. При этом доходы в животноводстве уменьшились на 2,9 млрд грн.
По оценке ученых, наибольшие прибыли сельскохозяйственные предприятия получили на производстве подсолнечника - расчетно 21,1 млрд грн, пшеницы - 19,0 млрд грн, кукурузы на зерно - 11,9 млрд грн, рапса - 6,6 млрд грн, а также молока - 3,8 млрд грн.
В то же время наибольшие убытки предприятия отрасли получили на производстве яиц - 4,9 млрд грн, а также выращивании: крупного рогатого скота - 1,4 млрд грн; свиней - 0,7 млрд грн; птицы - 0,35 млрд грн; сахарной свеклы - 0,28 млрд грн; гороха - 0,25 млрд грн.
По информации эксперта, рост доходов сельскохозяйственных предприятий произошел исключительно за счет ценового фактора, в результате чего доход (выручка от реализации) увеличился против 2019 года на 5,1%, а в растениеводстве - на 5,9%. В то же время полная себестоимость реализованной продукции возросла на 0,3 млрд грн (+ 0,1%), а в растениеводстве - уменьшилась на 3 млрд грн (-1,1%).
В ИАЭ утверждают, что уменьшение объемов производства сельскохозяйственной продукции на предприятиях отрасли на 14% позволило восстановить уровень доходов 2016-2018 годов, когда они составляли 70,8-76,4 млрд грн.
Кроме того, рост доходов против 2019 года был достигнут в основном за счет благоприятной ценовой ситуации на мировом и внутреннем рынках, подытожил Лупенко.
Как сообщал Укринформ, по данным ИАЭ, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства по итогам деятельности в 2019 году составил почти 20,2 млрд грн. Это в 2,1 раза меньше результата 2018 года, когда соответствующий показатель составил 42,6 млрд грн.
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