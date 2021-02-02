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Украина на 1 февраля экспортировала более 28,7 миллиона тонн зерновых
22:26 01.02.2021 |
Экспорт из Украины зерновых и зернобобовых культур, по данным Гостаможслужбы, за 7 месяцев 2020/2021 маркетингового года (с 1 июля по 1 февраля) достиг 28,778 млн тонн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК.
Отмечается, что это на 7,797 млн тонн меньше, чем экспортировали на эту дату в прошлом МГ. В январе 2021 года было экспортировано 2,64 млн тонн.
Из общего объема поставок на внешние рынки 13 млн тонн составила пшеница (на 2,88 млн тонн меньше, чем было экспортировано на эту дату в прошлом году).
Кукурузы экспортировали 11,387 млн тонн (на 4,938 млн тонн меньше); ячменя - 3,896 млн тонн (на уровне прошлого МГ); ржи - 1,7 тыс. тонн (на 3,3 тыс. тонн меньше).
Кроме того, с начала МГ экспортировано 85,2 тыс. тонн муки пшеничной (на 138,7 тыс. тонн меньше, чем на эту дату в прошлом году).
Как сообщал Укринформ, Минэкономики 1 июля 2020 года подписал Меморандум о согласовании позиций с участниками зернового рынка Украины на новый маркетинговый год (МГ). По результатам подписания Приложения к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта в 2020/2021 МГ, Украина экспортирует 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.
Внесенные в январе этого года изменения в Приложение к Меморандуму предусматривают, что предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 МГ составит 24 млн тонн. В 2019/2020 МГ экспорт украинской кукурузы, по данным Минэкономики, достиг 30,33 млн тонн.
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