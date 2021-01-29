Экспорт украинских семян в страны ЕС в прошлом году вырос в 2,7 раза

Экспорт украинских семян в страны Европейского Союза в 2020 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом в количественном измерении и в 1,8 раза - в долларовом эквиваленте (до 3,1 млн долл.).

Как передает Укринформ, об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) в Фейсбуке.

«Согласно данным государственной таможенной статистики, экспорт в 27 стран Европейского Союза в 2020 году вырос до показателя 795 тонн. Это касается семян кукурузы, пшеницы, ячменя, рапса, сои и подсолнечника (данные исключительно о культурах для сева)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, за декабрь 2020 года в ЕС было экспортировано семян вдвое больше, чем совокупно за аналогичный период 2017-2020 годов, и наибольшая доля этого месяца пришлась на экспорт семян гибридов кукурузы - 152 тонны.

Крупнейшими импортерами украинских семян в ЕС в 2020 году были: Румыния - 688,7 тонны (кукуруза); Австрия - 36,7 тонны (кукуруза и подсолнечник); Польша - 18,5 тонны (кукуруза).

Также в УКАБ отметили, что, по данным таможни, наибольший экспорт семян указанных культур за последние 4 года был зафиксирован в 2018 году - тогда он составил 1,13 тыс. тонн на общую сумму 5,1 млн долл.

«Следует отметить, что декабрьские показатели по экспорту семян в ЕС могут быть связаны с недавно принятым решением ЕС относительно признания эквивалентной системы сертификации семян в Украине. Это решение по сути позволило на общих основаниях экспортировать семена в страны Союза, а не использовать другие механизмы, чтобы поставлять семена на европейские рынки», - прокомментировал координатор комитетов УКАБ Олег Нестеров.

Как сообщал Укринформ, по данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», Украина входит в десятку крупнейших импортеров семян в мире - в денежном измерении она завозит семян на 439 млн долл. в год.

Кабинет Министров 23 декабря 2020 года согласовал законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за правонарушения в сфере семеноводства, а также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений».