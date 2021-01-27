Экспорт агропродукции в ЕС в 2020 году сократился на 10,8% - эксперты

Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза в 2020 году уменьшился на 10,8% по сравнению с 2019 годом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в Фейсбуке.

«В 2020 году экспорт украинской агропродовольственной продукции в страны ЕС упал на 10,8% по сравнению с 2019 годом, при этом Украина закрыла 11 квот на беспошлинный экспорт в ЕС», - говорится в сообщении.

В УКАБ отметили, что Украина в прошлом году полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС по следующим группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, кукуруза, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых и крахмал.

По сравнению с 2019 годом изменилась ситуация с использованием квот по поставкам в ЕС яиц, пшеницы и сливочного масла. Так, в 2020 году были полностью использованы квоты по поставкам яиц, хотя в позапрошлом году они были использованы только на 80%. Квоту на поставку в ЕС пшеницы в 2020 году использовали только на 78%, хотя в 2019 году она была использована полностью. Более критическая, по мнению УКАБ, ситуация со сливочным маслом: за 2020 год было использовано только 6% выделенной квоты, в то время как в позапрошлом году она была использована полностью.

"В 2020 году экспорт украинского сливочного масла упал на 38% по сравнению с прошлым годом, а в страны ЕС стал вообще мизерный (экспортная выручка в 2020 году составила 0,4 млн долл. по сравнению с 7,2 млн долл. В 2019 году ). Главная причина: украинское сливочное масло не может конкурировать по цене с европейским даже при наличии квот из-за роста себестоимости его производства. Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт", - сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Как сообщал Укринформ, по информации УКАБ, Украина в 2020 году увеличила экспорт жиров растительного и животного происхождения на 22% и осталась на первом месте среди экспортеров подсолнечного масла в Европейский Союз. Главными продуктами украинского экспорта являются: зерновые культуры, жиры и масло животного или растительного происхождения; семена и плоды масличных растений; остатки и отходы пищевой промышленности; мясо и съедобные субпродукты.

Экспорт зерновых культур в прошлом году уменьшился на 2% из-за засухи в центральных и южных областях Украины. Экспорт семян масличных в 2020 году сократился на 28% по сравнению с 2019 годом из-за уменьшения производства сои и рапса. Экспорт остатков и отходов пищевой промышленности увеличился на 6%. Продажи в ЕС мяса и съедобных субпродуктов сократились на 8%, в том числе из-за карантинных ограничений со стороны ЕС на импорт мяса птицы.