Минэкономики заявляет о договоренности рынка ограничить экспорт кукурузы из Украины в 2020/21 МГ 24 млн тонн

Минэкономики и участники зернового рынка согласовали предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 маркетинговый год (МГ) в размере 24 млн тонн и внесут соответствующие изменения в приложение к меморандуму о взаимопонимании между участниками зернового рынка, говорится в сообщении министерства по итогам проведенной 25 января встречи.

"Сейчас по данным регионов прогнозируемое производство кукурузы составляет 30,3 млн тонн - это один из лучших урожаев кукурузы за все годы. Минэкономики считает, что никаких проблем с экспортом кукурузы на внешние рынки или вероятного дефицита этой культуры на внутреннем рынке нет", – приводятся в пресс-релизе слова министра Игоря Петрашко.

В сообщении указывается, что стороны договорились в случае необходимости пересмотреть утвержденный предельный объем кукурузы, разрешенный к экспорту, после обнародования официальной статистической информации о производстве культуры в 2020 году.

Как сообщалось, ассоциации птицеводов и животноводов инициировали ограничение экспорта кукурузы на уровне 22 млн тонн в 2020/21 МГ в "зерновом" меморандуме. Они аргументировали свое предложение необходимостью гарантировать внутреннему рынку 7,5 млн тонн кукурузы для изготовления кормов для животных.

Украинская зерновая ассоциация считает объем экспорта кукурузы на уровне 24 млн тонн приемлемым для участников рынка и соответствующим их прогнозам урожая данной культуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко. Ранее УЗА выступила против ограничения экспорта кукурузы на уровне 22 млн тонн, так как, по ее мнению, реальной целью инициаторов ограничений было создание искусственного профицита на внутреннем рынке зерновых для снижения цен.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из членов Американской торговой палаты, в ассоциации обсуждали возможность ограничения экспорта кукурузы перед принятием окончательного решения и сошлись на том, что острой необходимости в нем нет, однако если такое ограничение будет введено, то следует установить его на уровне 24 млн тонн, а не 22 млн тонн. как предлагали его инициаторы.

Зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка. В зерновом меморандуме на нынешний МГ, подписанном в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.

В минувшем МГ, как отмечало Минэкономики, Украина поставила рекорд экспорта зерновых – 57,2 млн тонн, в том числе пшеницы – 20,5 млн тонн, ячменя – 5,1 млн тонн и кукурузы – 30,32 млн тонн, а также 334 тыс. тонн муки.

Согласно данным Гостаможслужбы, в этом МГ экспорт значительно отстает от прошлогодних показателей. На 15 января Украина экспортировала 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, тогда как в минувшем МГ на 20 января на внешние рынки было поставлено 33,9 млн тонн. В частности, в этом году было экспортировано 12,6 млн тонн пшеницы, 10,3 млн тонн кукурузы, 3,9 млн тонн ячменя и 1,7 тыс. тонн ржи. Минэкономики указывало, что поставки пшеницы полностью соответствуют запланированной в меморандуме динамике.

Минсельхоз США в январе улучшил прогноз экспорта зерновых из Украины в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,2 млн тонн по сравнению с прогнозом в декабре – до 45,81 млн тонн при урожае 64,21 млн тонн за счет сокращения оценки потребления. В частности, Минсельхоз США ожидает экспорта 24 млн тонн кукурузы при ее урожае 29,5 млн тонн и экспорта 17,5 млн тонн пшеницы при ее урожае в 25,5 млн тонн соответственно.

В нынешнем году некоторые станы-экспортеры зерновых уже заявили об ограничении экспорта, что с меньшими объемами урожая привело к увеличению цен. В частности, Россия планирует установить квоты на экспорт зерна с 15 февраля 2021 для обеспечения внутренних потребностей и продовольственной безопасности страны, а Аргентина с 28 февраля прекратит экспорт кукурузы в рамках плана правительства по обеспечению внутренних поставок продовольствия.