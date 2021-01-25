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Украина стала вторым в мире экспортером зерна
09:04 25.01.2021 |
Украина по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка во время 52-й сессии Международного совета по зерну, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
«Украина является важным игроком на международном рынке зерна, одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, и имеет потенциал в наращивании производства и экспорта зерновых. По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала «серебряным призером», пропустив вперед только США», - сказал Качка.
В частности, он отметил, что по данным Министерства сельского хозяйства США в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.
Отмечается, что был рассмотрен многолетний прогноз и возможный сценарий для спроса и предложения на основные зерновые и масличные культуры, национальные торговые политики с акцентом на введении странами дополнительных торговых ограничений. Кроме того, на заседании было внесено предложение об усилении международного торгового сотрудничества.
Пресс-служба напомнила, что летом 2020 года Качка был избран заместителем председателя Международного совета по зерну на 2020-2021 год.
Как сообщалось, Международный совет по зерну (International Grains Council - IGC) был основан в рамках Конвенции о торговле зерном в 1995 году. МРЗ является межправительственной организацией, которая с 1949 года администрирует вопросы мировой торговли зерновыми и продовольственной помощи. Украина является членом совета как страна-экспортер. МРЗ регулярно публикует прогнозы мирового производства, балансы спроса и предложения зерновых, а также экспортные цены на зерновые, ставки фрахта и прочее.
Минэкономики 1 июля 2020 года подписало Меморандум о согласовании позиций с участниками зернового рынка Украины на новый маркетинговый год (МГ). По результатам подписания Приложения к зерновому меморандуму о предельном объеме экспорта в 2020/2021 МГ, Украина экспортирует 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.
В Украине в 2020 году было собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году - 70,1 млн тонн.
С начала 2020/2021 маркетингового года (МГ начался 1 июля) по 18 января 2021 года Украина экспортировала около 27,57 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе: 12,75 млн тонн пшеницы; 3,89 млн тонн ячменя; 10,52 млн тонн кукурузы и 81,2 тыс. тонн пшеничной муки.
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