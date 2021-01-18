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Украина за год экспортировала свыше 27 миллионов тонн зерна
08:37 18.01.2021 |
С начала 2020/2021 маркетингового года (с 1 июля 2020 года) и до 15 января 2021 года Украина экспортировала 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Как передает Укринформ, об этом на основе данных Гостаможслужбы сообщила пресс-служба Минэкономики.
В частности, на внешние рынки поставлено 12,6 млн тонн пшеницы; 3,9 млн тонн ячменя; 1,7 тыс. тонн ржи; 10,3 млн тонн кукурузы. Также за указанный период экспортировано 81,5 тыс. тонн муки в пересчете на зерно.
«Министерство осуществляет регулярный мониторинг рынка зерна и на постоянной основе информирует о текущем экспорте операторов рынка. В текущем 2020/2021 маркетинговом году уже экспортировано 12,6 млн тонн пшеницы. Это полностью соответствует запланированной динамике, которую мы с профильными ассоциациями согласовали, подписав соответствующее приложение к Меморандуму о взаимопонимании на рынке зерна», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Как сообщал Укринформ, в Украине в 2020 году было собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году - 70,1 млн тонн.
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