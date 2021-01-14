Кабмин поддержал национальных виноградарей и виноделов

Правительство осуществило важный шаг по имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержке национальных производителей, борьбе с фальсификатом и повышению качества продукции.

Это стало результатом поездок Президента и представителей правительства в южные области и в Закарпатье, многочисленных встреч с ассоциациями, и полностью поддерживается представителями реального сектора, информирует пресс-служба Минэкономики, передает Укринформ.

"Решением правительства урегулирован вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции и приведение их описания в соответствие с Налоговым кодексом", - говорится в сообщении.

В частности, министр отметил, что сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия.

"В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный продукт», - отметил руководитель Минэкономики Игорь Петрашко.

Отмечается, что главная проблематика заключается в том, что сейчас на рынке "происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина (а напиток - это продукт более низкого качества, чем игристое вино) продается по цене как игристое вино (а качество вина несравненно выше)".

Как уточняют в министерстве, в такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введенные в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина.

В министерстве информируют, что принятое постановление "устраняет все эти манипулятивные разночтения и урегулирует вопросы "цена должна быть равна качеству".

"Национальные производители утратили 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства позволит украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведет к наполнению бюджета и социальной стабильности", - подчеркнул министр.

В частности, постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра (+20 гривень), а также приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды согласно УКТВЭД.

Как сообщалось, на заседании 13 января правительство одобрило законопроект, направленный на имплементацию законодательства ЕС в семеноводстве и питомниководстве и упрощение ведения предпринимательства в этих сферах.