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Правительство поддержало ликвидацию зернового Гарантийного фонда
08:50 14.01.2021 |
Кабинет Министров на своем заседании принял законопроект о деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно.
Документом предусмотрена ликвидация фонда, сообщает корреспондент Укринформа.
"Законом Украины "О зерне и рынке зерна в Украине» установлены нормы по созданию, о порядке организации и деятельности Гарантийного фонда, его структуре, основных целях и функциях. Но, Гарантийный фонд с 2013 года не был создан и сегодня нормы закона для его функционирования не реализованы, а также не соответствуют условиям функционирования рынка зерна и принципам рыночной экономики", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что Гарантийный фонд дублирует функции государственных контролирующих органов, создает условия для злоупотреблений, увеличивает тарифы на услуги зернохранения через обязательность отчисления, снижает инвестиционную привлекательность страны и конкурентоспособность зерновой отрасли на внешних рынках.
"Принятие указанного проекта закона позволит субъектам рынка зерна самостоятельно определить баланс между приемлемым уровнем рисков и расходами на их минимизацию. Нарушение этого принципа может стать основной причиной остановки инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры зернового рынка", - отметили в Минэкономики.
Создание Гарантийного фонда было предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно» №5493-VI от 20 ноября 2012 года. Основной целью указанного закона было введение механизма гарантирования владельцам складских документов возмещения стоимости зерна, если зерновой склад не будет в состоянии вернуть зерно, переданное на хранение. В связи с чем, складские документы на зерно должны стать привлекательным инструментом для кредиторов и, как следствие, удешевить кредиты для малых и средних сельхозпроизводителей.
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