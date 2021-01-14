Правительство поддержало ликвидацию зернового Гарантийного фонда

Кабинет Министров на своем заседании принял законопроект о деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно.

Документом предусмотрена ликвидация фонда, сообщает корреспондент Укринформа.

"Законом Украины "О зерне и рынке зерна в Украине» установлены нормы по созданию, о порядке организации и деятельности Гарантийного фонда, его структуре, основных целях и функциях. Но, Гарантийный фонд с 2013 года не был создан и сегодня нормы закона для его функционирования не реализованы, а также не соответствуют условиям функционирования рынка зерна и принципам рыночной экономики", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что Гарантийный фонд дублирует функции государственных контролирующих органов, создает условия для злоупотреблений, увеличивает тарифы на услуги зернохранения через обязательность отчисления, снижает инвестиционную привлекательность страны и конкурентоспособность зерновой отрасли на внешних рынках.

"Принятие указанного проекта закона позволит субъектам рынка зерна самостоятельно определить баланс между приемлемым уровнем рисков и расходами на их минимизацию. Нарушение этого принципа может стать основной причиной остановки инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры зернового рынка", - отметили в Минэкономики.

Создание Гарантийного фонда было предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно» №5493-VI от 20 ноября 2012 года. Основной целью указанного закона было введение механизма гарантирования владельцам складских документов возмещения стоимости зерна, если зерновой склад не будет в состоянии вернуть зерно, переданное на хранение. В связи с чем, складские документы на зерно должны стать привлекательным инструментом для кредиторов и, как следствие, удешевить кредиты для малых и средних сельхозпроизводителей.