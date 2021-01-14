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Кабинет министров Украины усовершенствовал законодательство в сфере семеноводства и рассадничества
08:37 14.01.2021 |
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно сообщению, законопроект, направленный на имплементацию законодательства ЕС в семеноводстве и рассадничестве, упрощение ведения предпринимательства в этих сферах и повышение качества посадочного материала, был одобрен на заседании Кабмина в среду, 13 января.
"Гармонизация национального законодательства с правом ЕС будет способствовать производству в Украине высококачественного посадочного материала, который соответствует современным международным требованиям. Это позволит украинским производителям повысить свою конкурентоспособность и укрепить позиции Украины на мировом рынке", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.
Отмечается, что законопроект был разработан Минэкономразвития в тесном сотрудничестве с отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями и профильными ассоциациями с целью усовершенствования законодательной базы в сфере семеноводства.
В частности, он предусматривает: введение категории посадочного материала (плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда и хмеля), упрощение процедуры сертификации посадочного материала; упрощение ввоза и использования посадочного материала сортов, зарегистрированных в других странах; совершенствование ведения отдельных реестров в области семеноводства.
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