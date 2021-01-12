В мире растет спрос на украинское зерно из-за запрета экспорта из России и Аргентины

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что из-за запрета экспорта зерновых Россией и Аргентиной растет спрос на украинское зерно на мировом рынке, хоть и экспорт зерна сократился почти на 15% с начала маркетингового года.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Это (запрет на экспорт) может создать дополнительное давление не только на цену, но и на количественный спрос на украинскую продукцию", - написал Качка.

Он отметил, что действия России и Аргентины имеют экономическое обоснование и направлены на создание лучших условий для их животноводов.

Ранее планировалось, что поставки из Австралии и Аргентины сбалансируют спрос на украинское зерно в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на мировом рынке, и Украина сможет, как и в прошлом маркетинговом году, соблюсти согласованные балансы.

Однако, по мнению Качки, в текущем году ситуация будет сложнее, но он уверен, что правительство и рынок справятся.

При этом он отметил, что на данный момент количество запросов о сотрудничестве по продовольственной безопасности от иностранных партнеров значительно возросло.