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Nestle анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в партнерстве со Starbucks
11:16 11.01.2021 |
Компания Nestlé, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в партнерстве с брендом Starbucks.
"В рамках партнерства двух компаний на украинский рынок выпущена линейка кофе для приготовления дома", – говорится в пресс-анонсе компании в среду.
Согласно ему, 15 января Nestle огласит детали партнерства со Starbucks и свои планы по развитию направления кофе в Украине в целом.
В настоящее время кофе под брендом Starbucks уже присутствует в Украине как на крупнейших маркетплейсах и в нишевых интернет-магазинах, так и в крупных розничных сетях, таких как "Сильпо" или Metro, и относится к верхнему сегменту с ценой около 100 грн за 100 г.
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