Эксперт прогнозирует в 2021 году сокращение площадей под зерновыми

Несмотря на повышенный спрос на товары, в том числе зерновой отрасли, и довольно высокие цены на зерновые и масличные культуры, в Украине будет происходить сокращение площадей под зерновыми и кукурузой.

Как передает Укринформ, такие прогнозы сделал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, сообщает пресс-служба УЗА.

«В Украине 2021 год будет годом турбулентности для аграрной отрасли, ведь назначен министр аграрной политики, но пока не восстановлено Министерство аграрной политики, чего мы долгое время требовали. Его создание займет определенное время, и это будет вызовом для аграрного сектора, поскольку могут возникнуть определенные проблемы (как политические, так и финансовые) для отрасли при передаче полномочий от одного министерства к другому», - отметил Горбачев.

Впрочем, по его прогнозам, в связи с насыщением рынков деньгами, в мире сохранится повышенный спрос на товары, в том числе зерновой отрасли, и довольно высокие цены на зерновые и масличные. Дальнейший рост численности населения будет способствовать сохранению этого тренда, в частности в Юго-Восточной Азии.

Эксперт назвал "крайне правильным" решение не ограничивать экспорт зерновых во время карантина.

«В начале 2020 года, до объявления пандемии и введения карантинов во многих странах, я прогнозировал, что мир пока недооценивает то масштабное влияние, которое будет иметь пандемия на экономику и другие сферы жизни. Украина, как надежный партнер и субъект обеспечения продовольственной безопасности, не ограничивала экспорт зерновых, как это сделали некоторые наши конкуренты на мировом рынке. И это было очень правильное решение», - заявил президент УЗА.

По его мнению, в этом году не следует ожидать рекордных урожаев пшеницы и масличных культур, поскольку площади под пшеницей и кукурузой сокращаются. Кроме того, значительный негативный эффект будет иметь невыполнение форвардов аграриями в 2020 году.

«Все международные покупатели зерна уменьшают объемы форвардных сделок, поскольку доверие к этому инструменту сотрудничества между покупателем и агропроизводителем значительно пошатнулось. В целом объемы привлеченного финансирования на производство и торговлю зерном и масляными через форвардные контракты составляли 11-12 млрд долл. В 2021 году их может быть значительно меньше, соответственно, будет недостаток финансирования для проведения посевной аграриями, что приведет к падению производства зерна в Украине в ближайшие несколько лет", - отметил Горбачев.

Он предостерег, что "продление бездействия по ключевым направлениям - орошение, страхование, обеспечение прав инвесторов, безопасность продуктов питания - может затянуть всю аграрную сферу Украины в неконкурентоспособный период и привести к потере значительного потенциала".

Как сообщал Укринформ, в Украине в 2020 году намолочено 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15,3 млн га. Такие данные 15 декабря привело Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам уборочной компании.

По данным Госстата, в 2019 году объемы урожая зерновых культур в Украине выросли до 75,1 млн тонн, по сравнению с 70,1 млн тонн в 2018 году и 61,9 млн тонн в 2017 году.

Озимыми культурами под урожай 2021 года засеяно 8,07 млн га (годом ранее - 10,2 млн га).