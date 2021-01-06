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Аграрии получили 99,3% средств, выделенных в прошлом году на господдержку
13:01 05.01.2021 |
Аграриям, по состоянию на 30 декабря 2020 года, начислено 3,97 млрд грн государственной финансовой поддержки; это 99,3% всех средств, выделенных правительством на поддержку отрасли.
Как передает Укринформ, об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Фейсбуке.
Он напомнил, что в 2020 году на государственную поддержку АПК было выделено 4 млрд грн.
"По состоянию на 30 декабря 2020 года аграриям начислено 3,97 млрд грн финансовой поддержки - что составляет 99,3% всех средств. Такую максимальную эффективность имеем впервые за последние годы», - отметил заместитель министра.
Он добавил, что также в 2020 году был поддержан законопроект №3295, который совершенствует государственную поддержку аграриев, расширяет круг потенциальных получателей поддержки в сфере органического производства, аквакультуры, овощеводства, ягодоводства, козоводства, орошения, внедрения возможности поддержки производителей, пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Документ определяет принципы, на которых предоставляется государственная поддержка, - прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров Украины в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса - на 700 млн больше, чем в 2020 году. Ожидается, что помощь получат около 9 тыс. аграрных предприятий.
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