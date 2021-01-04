Украина отменила пошлину на ввоз вин из Евросоюза

Украина в связи с обязательством по экономической части ассоциации с Евросоюзом с 1 января отменила пошлину на ввоз вин.

Это предусмотрено обязательствами Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщает AgroPolit.com.

До этого пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3-0,4 евро за литр.

В 2019 году Украина экспортировала вина на $ 11,9 млн. Крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда поставили винной продукции на $ 1,3 млн. Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия (поставки на сумму $ 1 млн).

При этом импорт вина в прошлом году составил $ 146,7 млн.